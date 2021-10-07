Общественный транспорт Иркутска оформят в едином стиле

Автобусы покрасят в зеленый, а троллейбусы в синий, рассказали SIA.RU в мэрии.

На транспортных средствах разместят городскую символику. Передние борта заполнят информацией о перевозчике. Площадь для размещения рекламы сократят на 50%.

– При разработке новой концепции мы руководствовались необходимостью минимизировать «информационный шум», который ежедневно сопровождает горожан, – рассказал и.о. заместителя мэра Иркутска Иван Фоминых.

Концепцию поддержало руководство муниципальных предприятий «Иркутскавтотранс», «Иркутскгортранс» и рекламные агентства.

Изменения вступят в силу до конца года.