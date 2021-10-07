Директор иркутской школы вошла в десятку лучших директоров России

В отборочном этапе участвовали более 700 управленцев из всех регионов России. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Из 30 участников финала жюри выбрало десятку лучших конкурсантов, среди которых – директор средней школы №24 Иркутска Екатерина Старцева.

Лауреатов отобрали по итогам испытания «Формула успеха», где конкурсанты презентовали «Визитную карточку директора» и выступали по выбранной теме в формате TED, а затем общались с членами жюри по теме выступления и профессиональной деятельности.

Лауреаты продолжат сегодня борьбу за звание лучшего руководителя школы страны. Им предстоит пройти испытание «Стратегическое решение», по результатам которого определят призеров конкурса.

Ранее RAEX опубликовал рейтинг лучших школ Иркутской области. В рейтинге представлены десять муниципальных общеобразовательных учреждений, которые готовят наибольшее количество выпускников для лучших вузов России.