ИГУ создал «Академию спортивных единоборств»

Его откроют в микрорайоне Университетский, рассказали SIA.RU в пресс-службе вуза.

Ранее здесь была университетская столовая, затем развлекательные заведения. В 2018 году здание передали под развитие спортивно-досугового центра ИГУ. К сегодняшнему дню проведены ремонтно-восстановительные работы, в том числе капитальный ремонт кровли и остекление второго этажа, восстановлены и оборудованы спортивные залы и другие помещения.

Спортивная академия единоборств – проект, созданный на базе Спортивно-досугового центра ИГУ в партнерстве с авторитетными спортивными организациями России: Федерацией бокса, Федерацией панкратиона, «FIGHT CLUB Чердак» (единственный промоутерский бойцовский клуб в Восточной Сибири, лига смешанных единоборств Иркутской области).