Мостовой переход на улице Джамбула готовят к асфальтированию

На сегодня на объекте ведется зачистка металлоконструкций, укладка гидроизоляции, бетонирование и проварка деформационных швов путепровода, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Подрядная организация на 95% выполнила асфальтирование подходов к путепроводу. Накануне полностью уложено покрытие со стороны Свердловского округа и выставлен бордюрный камень. Следующий важный этап – подготовка мостовой части путепровода к асфальтированию, – рассказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Полозков.

Отметим, что по контракту реконструкция объекта должна быть завершена в 2023 году, однако подрядная организация намерена выполнить работы раньше. Ежедневно ход реконструкции путепровода контролируют представители комитета городского обустройства администрации Иркутска и независимого строительного контроля.