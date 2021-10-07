Сильный ветер и мокрый снег пройдет в Иркутской области 8 октября

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября ночью в Слюдянском районе, в горах южных районов умеренный, местами сильный снег.

По области: переменная облачность, небольшие, в северо-восточных районах местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в Слюдянском районе, в горах южных районов ночью умеренные, местами сильные осадки, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении -6,-11°, днем +3,+8°, местами до -2°.

По городу Иркутску: переменная облачность, ночью слабый, днём небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью 0,-2°, днём +5,+7°.