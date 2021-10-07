На территориях комплексного развития в Иркутской области могут построить 5,2 млн м² жилья

По двум площадкам уже приняты решения о комплексном развитии: в Усолье-Сибирском и Нижнеудинске, сказал губернатор области Игорь Кобзев.

В Усолье-Сибирском в рамках комплексного развития территорий планируется построить четырехэтажные многоквартирные дома общей площадью 78,7 тысячи квадратных метров, также на территории построят объекты общественно-делового значения, детский сад на 200 мест.

Предстоит расселить 16,5 тысячи квадратных метров площади. В Нижнеудинске для комплексного развития определено 107 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Также в 2022-2023 годах предлагается возвести 50 индивидуальных жилых домов для детей-сирот. Участки под комплексное развитие определены также в Иркутске, Шелехове, Усть-Куте, Братске.

Также Градостроительный совет рассмотрел проекты благоустройства общественных территорий в малых городах, ставших победителями Всероссийского конкурса, проводимого Министерством строительства Российской Федерации. От Иркутской области выиграли пять городов: Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск.

– Особое внимание при благоустройстве необходимо уделить качеству работ. Это очень важно, чтобы жители получили комфортные, качественные и безопасные новые скверы и площадки для отдыха и прогулок. Работы в городах-победителях конкурса начнутся в 2022 году. Готовим дорожную карту для каждой территории, – подчеркнул глава региона.