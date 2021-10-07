Названы самые распространенные болезни среди офисных работников

Заболевания нервной системы – самый распространенный недуг офисных работников. К такому выводу пришли эксперты компании «АльфаСтрахование» по итогам проведенного исследования (есть у SIA.RU) среди персонала, застрахованного по полисам ДМС в Московском регионе.

Опрос проводился с февраля по сентябрь 2021 г. на портале «Академия здоровья», в нем приняли участие свыше 2,6 тыс. сотрудников офисов крупных компаний.

Исследование показало, что 88% опрошенных офисных работников испытывают проблемы с нервной системой. Чаще всего их беспокоят такие симптомы, как усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли и остеохондроз. Также распространены сердечно-сосудистые (61%) и эндокринные заболевания (55%). Еще 54% опрошенных сообщили, что страдают от проблем с пищеварением, а также с дыхательной (53%) и мочеполовой системами (51%).

При этом из всех опрошенных лишь 2% людей ответили, что они ничем не больны.

Чаще всего заболеваниям подвержены женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Основная причина жалоб – расстройства нервной системы (порядка 33%) и проблемы с сердцем (около 41%). На проблемы с пищеварением жаловались порядка 40% опрошенных, с дыхательной системой – 35%, мочеполовой – также около 35%, эндокринной – 34% участниц опроса этой возрастной категории.

Среди представителей сильного пола чаще всего заболевания выявляются в возрасте 30-40 лет. Так, у мужчин в этом возрасте диагностируют расстройства нервной системы (23%), болезни пищеварительной системы (20%), дыхательной (19%) и эндокринной систем (19%), а также болезни сердца и сосудов (17%) и мочеполовой системы (12%).

Самый распространенный фактор риска развития заболеваний среди всех опрошенных групп – отсутствие физической активности, на его долю приходится 70% всех случаев. На втором месте – неправильные привычки питания (62%). Третье место занимает употребление табака (42%). Кроме того, негативно влияет на здоровье употребление алкоголя (30%).

При этом чаще всего от пагубного воздействия на организм вредных привычек страдают женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет.

«Здоровье – самая главная ценность человека, поэтому важно вовремя о нем позаботиться. Полис добровольного медицинского страхования поможет компаниям решить многие проблемы со здоровьем коллектива. «АльфаСтрахование» предлагает своим клиентам не только классические программы ДМС, но и расширенные современные программы управления здоровьем персонала (УЗП), направленные не только на лечение, но и на профилактику развития хронических неинфекционных заболеваний, а также на заботу о ментальном здоровье персонала, исходя из особенностей выявленных рисков для каждого работника», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование». – В рамках программ УЗП мы применяем многоуровневый мониторинг и аналитику состояния здоровья персонала, на основе чего выстраиваем необходимый комплекс лечебных и лечебно-профилактических мероприятий. Программа позволяет не просто предоставить сотрудникам доступ к высококачественной медицине, но и влиять на бизнес-результаты компании за счет комплексного подхода к реализации всех мероприятий. В числе результатов от внедрения программы мы видим сокращение дней нетрудоспособности, повышение производительности труда сотрудников и рост экономической эффективности компании».