Крупнейшая школьная олимпиада в Сибири пройдет в Иркутске и Братске

В Иркутской области 1 октября открывается регистрация на Всесибирскую олимпиаду школьников, сообщили SIA.RU в пресс-службе Новосибирского госуниверситета СУНЦ НГУ.

Всесибирская открытая олимпиада школьников проводится на базе Новосибирского государственного университета и его структурного подразделения – СУНЦ НГУ, площадки олимпиады открываются во многих городах России и ближнего зарубежья.

В 2021/2022 учебном году олимпиада пройдет по шести предметам: математика, физика, информатика, химия, биология и астрономия. Олимпиады по всем предметам входят в официальный Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Участвовать во Всесибирской олимпиаде могут ученики 7-11 классов из России и стран СНГ.

Как и прежде, олимпиада будет проводиться в два отборочных этапа: основной очный для школьников из всех субъектов РФ и стран СНГ и дополнительный заочный – для школьников Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также стран СНГ (в декабре-январе). Победители и призеры этих этапов будут приглашены на очный заключительный этап, он проходит в феврале-марте.

Сроки проведения основного отборочного (очного) этапа:

10 октября – АСТРОНОМИЯ (3 уровень в Перечне РСОШ);

17 октября – ИНФОРМАТИКА (1 уровень в Перечне РСОШ);

24 октября – БИОЛОГИЯ (2 уровень в Перечне РСОШ);

31 октября – МАТЕМАТИКА (2 уровень в Перечне РСОШ);

14 ноября – ФИЗИКА (2 уровень в Перечне РСОШ);

21 ноября – ХИМИЯ (1 уровень в Перечне РСОШ).

Для участников олимпиады по разным предметам будет открыто более 300 площадок в городах России, а также Казахстана и Узбекистана.

В Иркутской области будут работать олимпиадные площадки в двух городах. В Иркутске написать олимпиаду по всем шести предметам можно будет в Лицее №36. В Братске откроются две площадке – в Лицее №1 и в Лицее №2.

Регистрация на основной отборочный этап открывается 1 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете.

Обращаем внимание на то, что для создания Личного кабинета в числе прочего необходимо ввести номер СНИЛС, а также предоставить электронную копию (скан) справки из школы.

После регистрации участнику нужно выбрать площадку, на которой он планирует писать олимпиаду. Сделать это нужно не позднее чем за 48 часов до начала олимпиады на этой площадке.