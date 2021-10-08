Вышла в свет Газета Дело за октябрь 2021 года

Главная тема этого выпуска – «зелёная повестка» и как в неё встраиваются крупные российские добывающие и перерабатывающие производства. Об этом шла речь на V Байкальском риск-форуме, на котором эксперты обсуждали ESG-трансформацию бизнеса, снижение углеродного следа, климатические риски и многие другие вопросы и проблемы устойчивого развития. С этой актуальной темой перекликаются и другие материалы октябрьского номера: об экологии современного загородного посёлка, о технологичных офисах, которые открывают в Иркутске различные компании. Также в этом выпуске – о новых трендах в банковской и финансовой сферах, рынка недвижимости и в медицине. Читайте также: Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке» Своя территория. Как семья Осипенко переехала в «Патроны Парк» БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой» Число погодных аномалий заметно увеличилось в последнее время. «Природа шепчет: хватит шутить со мной. И люди наконец услышали этот голос: «зеленая» повестка во всем мире вышла на совсем другой – практический – уровень», – отметил Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнер KPMG в СНГ, открывая пленарную сессию V Байкальского риск-форума. Заботиться о природе придется всем, но первыми это начали делать крупные добывающие компании. Как реагирует нефтяная промышленность на снижение потребления углеводородов? С чем сталкиваются компании при реализации стратегии устойчивого развития? Почему малому бизнесу пора обратить внимание на тему «зеленой» продукции? Об этом шла речь на V Байкальском риск-форуме, организатором которого выступает ИНК.

«Мы сфокусированы на безопасности добычи и переработки» «По сути устойчивым развитием ИНК стала заниматься, когда еще и термина такого не существовало, с 2008 года, – отметила Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал»*, – а в этом году мы объявили курс на устойчивое развитие и приступили к разработке ESG-стратегии. Может уйти не одно десятилетие, чтобы удалось сократить до нуля выбросы углекислого газа в процессе производственной деятельности, но начинать надо сейчас». «Зеленая» трансформация Иркутской нефтяной компании стала одной из тем V Байкальского риск-форума.

«Нам очень нравится здесь жить. Много места, где можно погулять – на самокатах покататься, побегать», – рассказывают о своей загородной жизни семилетние Маруся и Саша Осипенко. По словам их мамы, Натальи, именно рождение девочек сподвигло семью сменить городскую квартиру на свой дом в сосновом лесу. Почему выбор пал на «Коттеджные кварталы» в «Патроны Парке»? С какими трудностями пришлось столкнуться при ремонте и отделке? Как решился «школьный» вопрос? И чего пока не хватает в поселке?

Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке» В поселке «Патроны Парк», рядом с заливом и лесом, строится третий «Коттеджный квартал». Необычный формат загородной жизни многим пришелся по душе: в первых кварталах уже кипит жизнь. Покупателей коттеджей в третьем ждет ноу-хау от девелопера: дома будут продаваться готовыми, в «белой» отделке. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов убежден, что это – своевременный шаг в развитии рынка загородной недвижимости. Прозрачно, просто и… красиво. Наталья Баркова, «Россельхозбанк», – о том, как приумножить капитал Инвестиции, биржа, акции, валюта, рынки, котировки – эти понятия прочно вошли в обиход современного человека и различные финансовые операции для многих стали вполне обыденными, что трудно представить буквально ещё лет 20 назад. «Сейчас мы живем в другой парадигме – стараемся уходить от принципа жизни «от зарплаты до зарплаты», формируем определенную финансовую «подушку безопасности» и задумываемся о накоплениях», – говорит директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«Сервис – задача номер один». Юлия Иртегова, директор территориального офиса Росбанка в Иркутске, – о новом офисе и технологиях В начале сентября Росбанк открыл новый офис в центре Иркутска. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, в банке подтверждают, что живое общение по-прежнему ценится клиентами. Чем гордится банк со 150-летней историей? На чем делает ставку в работе? Директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Юлия Иртегова ответила на вопросы Газеты Дело. Станислав Тывес, Банк Уралсиб: «Для клиента качество сервисов будет важнее цены» Ценовые войны на банковском рынке уходят на второй план, а на первом месте – сервис. В борьбе за клиента банки повышают качество и скорость процессов. Сегодня битва идет даже не за минуты, а за количество кликов на смартфоне, которые потребуется сделать клиенту, чтобы получить услугу в электронном формате. Однако, при всеобщей диджитализации отрасли, банковским сетям не грозит полное исчезновение. Офисы останутся, но изменится их функционал. Об этом и других основных трендах рынка рассказал заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес во время онлайн-конференции «Банковская розница – 2021: вызовы, итоги, перспективы». Что инвестору нужно знать о налогах и льготах За последние полтора года несколько миллионов россиян открыли возможности фондового рынка. Перспектива заработать на ценных бумагах и производных инструментах кажется привлекательной, особенно в свете не очень высоких ставок по банковским депозитам. Доход от любых инвестиций облагается налогом по ставке 13% (или 15%, если инвестор зарабатывает свыше 5 млн в год), все российские брокеры являются налоговыми агентами и самостоятельно подают сведения о доходах клиентов в налоговую, однако государство предоставляет возможность снизить часть затрат. Подробнее о налоговых льготах расскажет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Офис будущего: как выглядит новый дом «Слаты» в Иркутске Новым пятиэтажным офисом гордятся все сотрудники «Слаты» в Иркутске: от рядовых работников до топ-менеджеров. И на то есть причины: просторное и светлое пространство общей площадью 3400 кв. м напоминает штаб-квартиру технологической компании мирового уровня: здесь все оборудовано по последнему слову техники, а рабочие места формата open space сочетаются с удобными релакс-зонами. В компании уверены: «Новый дом – новая жизнь», и строят амбициозные планы по развитию торговой сети. Команда Газеты Дело одной из первых прогулялась по новому офису «Слаты» и пообщалась с сотрудниками.

Когда-то Слата была одним из пионеров по внедрению формата дискаунтеров в России (сейчас у ней открыто более 260 дискаунтеров), данный формат оказался очень востребованным. Открывая новый формат МИНИ, компания также верит в успех и строит амбициозные планы – до конца года будет открыто пять новых МИНИ.