Два человека получили сильные ожоги после воспламенения паров на танкере в Приангарье

Пары нефтепродуктов воспламенились на танкере «Семен Дежнев» во время следования из Якутии в Киренск по реке Лене, расположенной на территории Иркутской области, во время инцидента пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

У людей ожоги третьей степени, они находятся в Киренской районной больнице, ЧП случилось в районе села Петропавловское.

По информации регионального управления МЧС России, воспламенение паров произошло в одной из емкостей без дальнейшего горения, танкер не поврежден.