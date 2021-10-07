Количество коек для больных коронавирусом в Иркутской области увеличили до 3,6 тысячи

Около 300 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19З развернули за неделю в Иркутской области, таким образом, их общее число выросло 3657, сообщает региональное правительство.

Они размещены на базе 47 медицинских организаций. Кроме того, увеличивается количество коек для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. Они есть в Ивано-Матренинской, областной инфекционной и Шелеховской районной больницах.

«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции и потребности пациентов в стационарном лечении увеличивается. Мы снова вынуждены ограничивать плановый прием пациентов иркутской областной клинической больницей. Сейчас учреждение готовится к увеличению коечного фонда для больных COVID-19. К сожалению, специалисты отмечают, что большое количество пациентов болеют в тяжелой форме. Мы вынуждены задействовать санитарную авиацию для доставки пациентов в учреждения областного центра», – приводятся в сообщении слова Игоря Кобзева.

Рост заболевания связывается с несоблюдением масочного режима в местах массового скопления людей и снижением темпов вакцинации.