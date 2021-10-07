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Число брокерских счетов частных лиц на Московской бирже достигло 24 млн

Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября возросло до 24 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в сентябре на 757 тыс., до 14,5 млн человек.

Число активных клиентов на Московской бирже достигло в сентябре рекордного уровня: сделки совершали 2,3 млн человек.

Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд рублей, в облигации – 57,2 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 87,9% – приходилась на корпоративные облигации, 7,3% – на государственные облигации, 4,8% – на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями – 13,6%, на срочном рынке – 44,6%, на спот-рынке валюты – 12%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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