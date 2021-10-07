Число ИИС на Московской бирже достигло 4,5 млн

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже по итогам сентября превысило 4,5 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,2 трлн рублей.

По сообщению биржи, в структуре оборота 84,5% – сделки с акциями, 8,1% – с облигациями, 7,4% – с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (487,2 тыс.), Московская область (273,4 тыс.) и Санкт-Петербург (208,4 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (146,3 тыс. счетов), Республика Башкортостан (142,6 тыс. счетов) и Краснодарский край (131,1 тыс. счетов).