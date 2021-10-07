Новости

«Взрыва не было» – Игорь Кобзев о воспламенении нефтепродуктов на танкере

Читайте также:

Пятерых школьников сбил водитель в Усть-Куте
27 сентября 2021
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Иркутской области
23 сентября 2021

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал новость о взрыве нефтепродуктов на танкере, который шел по реке Лена в Иркутской области.  

– Хочу прояснить ситуацию. Взрыва не было. Было воспламенение паров нефтепродуктов на судне «Семён Дежнёв».  К сожалению, два человека получили травмы. Это рулевой-моторист и нефтемеханик. У них ожоги третьей степени. В срочном режиме за ними вылетел вертолет медицины катастроф. Пострадавших доставили в Киренскую районную больницу. Сейчас оба в реанимации. Доктора делают всё возможное, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По словам губернатора, начата доследственная проверка, ситуация на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Угрозы населенным пунктам и экологии нет.

По сообщению прокуратуры, происшествие произошло 7 октября около 14 часов иркутского времени на реке Лена в районе с. Петропавловское Киренского района на нефтеналивном теплоходе «Семен Дежнёв». Судно выполняло рейс Нижний Бестях – Усть-Кут, без груза, эксплуатируется ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». По предварительным данным, судно находится на плаву, имеет действующие документы Российского речного регистра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (7)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании