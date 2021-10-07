Чиновника из Иркутской области обвинили в мошенничестве на 24 млн рублей

Двоих жителей Иркутской области обвинили в мошенничестве на 24 млн рублей, сообщает прокуратура Приангарья. Один из них ранее работал в региональном Росреестре, но пять лет назад был уволен с государственной службы.

По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемые искали людей, желающих купить земельные участки или оформить их в упрощенном порядке. Используя фиктивные документы, злоумышленники регистрировали права этих людей на участки в Иркутске. В дальнейшем часть из них продавалась законопослушным гражданам.

«В результате преступной деятельности региональному министерству имущественных отношений, администрации Иркутска и трем гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 24 млн рублей», – отмечается в сообщении.

Дело, возбужденное по уголовной статье «Мошенничество», передано в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении сотрудника регионального управления Росреестра продолжается.