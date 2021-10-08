Альфа-Банк открывает набор студентов на программу Alfa Factory

Альфа-Банк открывает набор на бесплатную образовательную программу Alfa Factory. Она позволяет всего за три месяца получить профессию IT-архитектора.

Эксперты Альфа-Банка поделятся опытом: как автоматизировать процессы, внедрять новые практики и искать простые решения сложных задач на BPM-платформе Pega. И всё это — на реальных банковских кейсах. О таком не расскажут на парах.

Лучшие участники смогут построить карьеру в крупнейшем частном банке России. По итогам 2020 года 18 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк.

«Эта программа научит тому, как изменить работу компании изнутри — чтобы получить революционные изменения снаружи. Мы в Альфа-Банке точно знаем, где найти применение таким навыкам. Высокооплачиваемая профессия за 3 месяца и оффер от IT-подразделения банка — это реально! Главное — сделать первый шаг», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку до 25 октября и пройти олимпиаду и собеседование. Старт курса запланирован на конец ноября.

Напомним, Альфа-Банк входит в TOP-5 рейтинга «Лучшие работодатели России» по версии HeadHunter в категории «Крупнейшие компании». Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг работодателей. Участие в нем принимают более 500 компаний. Рейтинг учитывает, в том числе, мнения соискателей работы и сотрудников.