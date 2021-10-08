Банк «Солидарность» предложил бесплатные переводы по системе Money Express

Банк «Солидарность» сообщил о возможности совершать переводы по системе Money Express со счета/с карты в Узбекистан без комиссии и без посещения офиса банка.

– Для этого необходимо открыть счет или карту в Банке «Солидарность», установить мобильное приложение «Солидарность Онлайн» или получить доступ к системе «Интернет Банк» в отделении банка. В меню мобильного приложения выбрать пункт «Платежи», далее «Внешние переводы» – Money Express (Узбекистан, Китай). Важно указать только номер карты UnionPay, фамилию и имя получателя, – говорится в сообщении.

Перевод осуществляется на карты платежной системы UnionPay, выпущенные в Узбекистане.