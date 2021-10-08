На «Золотой осени» открылся фестиваль фермерской продукции с участниками «Вкусов России»

7-10 октября в парке «Патриот» состоится гастрономический фестиваль «Золотая осень 2021». Масштабный праздник объединит фермеров и производителей со всей России, участников конкурса «Вкусы России» и фестиваля СВОЁ от Россельхозбанка. Гостей ждут натуральные и качественные овощи и фрукты, сыры, мясо, рыба, мёд, травы и чаи, безалкогольные напитки, грибы, ягоды и другие продукты от сотни фермеров, среди которых порядка 20 участников конкурса «Вкусы России».

Фестиваль СВОЁ – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя свежую и натуральную фермерскую продукцию и напрямую задать все интересующие вопросы тем, кто эту продукцию создаёт. Для самих фермеров это способ без посредников и лишних затрат завоевать новых клиентов, заявить о своём бренде и повысить доходность бизнеса.

Фестивальная зона находится на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Она разделена на две части. В левой стороне находится развлекательная секция – сцена и фудкорты. На правой стороне – ярмарка фермерских продуктов.

"Опыт проведения фестивалей СВОЁ показал, что прямое знакомство производителя и потребителя, села и города приносит пользу обеим сторонам. Фермеры получают новую аудиторию и развивают бизнес, а покупатели без наценок и посредников приобретают настоящие, качественные и здоровые продукты. И всё это происходит в атмосфере городского праздника. Приходите на фестиваль СВОЁ. Яркие эмоции вам гарантированы!" – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов

Впервые фестиваль СВОЁ по инициативе Россельхозбанка состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение следующих двух лет фестиваль охватил 8 регионов и позволил более 1000 фермеров заявить о себе и своей продукции в присутствии свыше полумиллиона посетителей.

После годичного перерыва, связанного с антиковидными ограничениями, фестиваль СВОЁ вернулся. В 2021 году он состоялся в Чебоксарах, Курске, Орле и Улан-Удэ.