Россельхозбанк объявил о создании фонда «Органика» по поддержке органического сельского хозяйства

Россельхозбанк в рамках аграрной выставки «Золотая осень» объявил о создании фонда «Органика», цель которого - продвижение идеологии потребления органических продуктов, содействие развитию органического сельского хозяйства, поддержка российских производителей органической продукции. Согласно исследованию РСХБ, к 2025 году каждый десятый россиянин будет есть органическую еду.

Фонд будет поддерживаться Россельхозбанком, а также рядом заинтересованных компаний, международных организаций, меценатов и учебных заведений. Фонд сконцентрируется на всестороннем развитии органической продукции, а также ее экспорте. Одной из ключевых задач Фонда станет популяризация органической продукции среди разных аудиторий.

«Будучи одним из крупнейших банков, мы видим своей ключевой задачей - укрепление благосостояния и здоровья россиян. Сейчас только 1% наших граждан едят органическую продукцию, тогда как к 2025 году мы видим перспективу потребления органики - каждым десятым жителем нашей страны. Более того, «зеленая» продукция обладает серьезным экспортным потенциалом. Сейчас объем поставок органической продукции за рубеж исчисляется всего в 20 млн евро. При правильном подходе к 2025 году эта цифра может вырасти в десятки раз. Работа Фонда «Органика» позволит реализовать этот потенциал и вывести потребление органической продукции в России на новый уровень», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Российский рынок органической продукции имеет большой потенциал импортозамещения и выхода на экспорт. По данным Россельхозбанка, объем рынка органической продукции России составляет 10 млрд рублей, тогда как мировой объем рынка органики составляет порядка 100 млрд долларов.

Фонд будет осуществлять финансирование программ, проектов области поддержки производителей органической продукции, привлекать спонсорскую помощь, содействовать формированию и укреплению положительного общественного мнения к производителям органической продукции, взаимодействовать с федеральными и региональными органами государственной власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.

«За 21 год нашей работы, направленной на развитие АПК, мы аккумулировали уникальную экспертизу и готовы оказывать всестороннюю консультационную поддержку производителям органической продукции в решении различных вопросов, в том числе при выходе на международные рынки, поиске партнеров, созданию региональных брендов для успешного продвижения органической продукции», - добавил Борис Листов.