25% иркутян хотели бы никогда не работать

Таковы результаты исследования сайта hh.ru, который провёл опрос среди жителей Сибири, и в том числе из Иркутской области.

Самыми радикальными в этом вопросе оказались респонденты из Новосибирской области, 36% из них мечтают о жизни без работы, и наоборот, меньше всего положительных ответов дали в республике Татарстан (16%).

Наиболее часто желание никогда не работать высказывали соискатели в возрасте 25-34 года (28%) и старше 50 лет (27%). В разрезе профсфер, лидируют специалисты продаж, юристы и административный персонал.

Результаты опроса показали, что иркутяне чаще всего работают на одном месте до года (30%), еще 16% – до десяти лет, и столько же – 3-5 лет. Любопытно, что самые постоянные сотрудники, работающие более 10 лет на одном месте, встречаются среди представителей науки, образования и в транспортной сфере. И, наоборот, больше года в компании предпочитают не задерживаться начинающие специалисты, студенты и сотрудники сферы «искусство, развлечения, масс-медиа».