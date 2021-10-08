Новости

В ЕС заявили, что Россия не прислала документы для ковид-сертификатов

Читайте также:

Территория спасения: более 8 тысяч человек вылечили от COVID-19 в «Центрах помощи и спасения»
8 октября 2021
Международное одобрение Спутника V для прививочной кампании менее эффективно, чем ввоз в Россию импортных вакцин
8 октября 2021

Россия с июля не предоставила ЕК документы, необходимые для признания ковид-сертификатов, сообщает РБК со ссылкой на посла ЕС. В Минздраве заявили, что документы отправлены.

– Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны, – заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

По словам дипломата, взаимное признание сертификатов позволило бы тем путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантинных мер в соответствующих странах. Эдерер подтвердил, что это правило распространялось бы и на граждан России, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4324)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании