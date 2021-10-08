Начальника отдела полиции в Иркутске заподозрили в получении взятки в 200 тысяч рублей

Начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» заподозрили в получении взятки в 200 тысяч рублей, сообщает Следственное управление СКР по Приангарью.

По версии следствия, в конце 2020 года мужчина взял деньги от гражданина Китая за переквалификацию уголовного дела, возбужденного в отношении его сожительницы. Китаец попросил для нее более мягкое наказание за вознаграждение.

Как отмечают следователи, посредником в получении денег был начальник отдела полиции в Хомутово, который стал фигурантом и других уголовных дел, возбужденных по статье «Вымогательство взятки».

Расследование продолжается.