Один из вузов ликвидировали в Иркутске

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 октября подписал распоряжение о ликвидации пяти региональных филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), в том числе, иркутского. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"», – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, это решение связано со структурным обновлением филиальной сети академии и не означает прекращение ее деятельности на территории регионов. Обучение в вузе граждане смогут продолжить в дистанционном режиме.