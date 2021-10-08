Россияне с октября 2021 года могут бесплатно прививаться в частных клиниках

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила обеспечения медицинских организаций необходимыми вакцинами, согласно которым с октября 2021 года граждане России могут бесплатно прививаться в частных клиниках, следует из документации на сайте кабмина.

Услугу можно получить в частных больницах, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обеспечивать клиники такими вакцинами будет государство.

«Речь идет о вакцинах, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. В него, напомним, входят вакцины против гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита», – говорится в сообщении.