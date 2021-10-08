Байкал вошел в список самых живописных направлений для осеннего отдыха

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил самые живописные направления для осеннего отдыха. В список попали природные локации, до которых несложно добраться из Центральной России, в том числе, Байкал, пишут «Известия», в распоряжении которых есть результаты исследования.

«Байкал осенью – это не такое популярное место среди туристов, поэтому это подходящее время года, чтобы прогуляться по безлюдной Листвянке, пройти по Большой Байкальской тропе, провести несколько дней на шаманском Ольхоне и увидеть Кругобайкальскую железную дорогу», – говорится в сообщении.

По оценке экспертов, перелет до Иркутска стоит порядка 11 600 рублей, стоимость ночи в отеле – от 2700 рублей на человека.

Также эксперты рекомендуют отправиться осенью на Алтай, Урал, в Мурманскую область, Карачаево-Черкесию, Сочи и Адыгею. Лучшим направлением для осеннего отдыха признана Карелия, ведь здесь «находятся визитная карточка региона – мраморный каньон Рускеала, одна из самых красивых деревень России – Кинерма – и равнинные водопады на реке Тохмайоки, где снимали кадры из фильма "А зори здесь тихие"».