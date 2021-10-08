Иркутянку будут судить за стрельбу на Байкале во время конфликта с отдыхающими

Прокуратура обвинила 38-летюю жительницу Иркутска в стрельбе из оружия во время конфликта с отдыхающими в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Инцидент произошел в июле 2021 года. По версии следствия, подсудимая из-за возникшего конфликта с отдыхающими на берегу Байкала несколько раз выстрелила в разные стороны из оружия, принадлежащего третьему лицу.

Женщине предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Незаконное ношение оружия», санкции которых предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.