Прокуратура начала проверку по факту аварии с участием 16-летнего водителя в Приангарье

Прокуратура сообщила о начале проверки по факту ДТП, которое произошло сегодня с участием 16-летнего парня, который находился за рулем Renault Duster.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в районе села Обуса Осинского района Иркутской области произошло ДТП – 16-летний парень не справился с управлением автомобиля Renault Duster и съехал в кювет. В машине был еще один несовершеннолетний. Транспорт, по предварительным данным, был угнан у дедушки водителя.