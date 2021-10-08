Четверых жителей Иркутской области обвинили в хищении 800 литров авиационного топлива

Троих жителей Нижнеудинского района и одного иркутянина обвинили в хищении 800 литров авиационного топлива, предназначенного для заправки воздушных судов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, заведующим складом авиационного топлива в компании, осуществляющей авиаперелеты в границах Нижнеудинского района, в период с мая по декабрь 2020 года похитил горючее для реактивного двигателя марки ТС-1 высшего сорта. Договорившись с охранником и кладовщиком этой же компании, он беспрепятственно вынес топливо за пределы территории. Затем внес ложные сведения в документацию и незаконно списал имущество фирмы.

Часть топлива мужчина продал в Нижнеудинске, часть – с помощью родственника через объявления на «Авито».

Обвиняемых будут судить по статьям «Хищение чужого имущества» и «Пособничество в совершении преступления». Главному организатору незаконных деяний грозит до 6 лет лишения свободы.

Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.