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Журнал Time поместил на обложку Цукерберга с надписью «Удалить Facebook?»

После глобального сбоя на соцсеть обрушилась волна критики, сообщает РБК.

В номере с этой обложкой, в частности, вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В ней он утверждает, что Facebook «сам себя не исправит», и в качестве решения предлагает три меры – создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.

Как сообщили в Facebook, сбой был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Инженеры компании неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами», пояснили в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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