Россияне выводят деньги с валютных вкладов

Сбер называет сумму рекордной за полтора года, сообщает РБК.

Средства на валютных вкладах в Сбербанке в сентябре снизились почти на $800 млн, это максимум с марта 2020 года. Деньги перетекают на текущие счета, говорят в банке.

Причины – низкие ставки и ситуация в экономике, считают эксперты



С учетом срочных вкладов в валюте физлиц-нерезидентов отток составил $792,6 млн. Такого заметного снижения по этим статьям баланса не наблюдалось как минимум с марта 2020 года: тогда на фоне обвала на финансовых рынках, распространения пандемии коронавируса и снижения ставки ФРС до нулевого уровня розничные клиенты «Сбера» сняли со срочных валютных вкладов почти $1,4 млрд.

Ощутимое сокращение валютных сбережений россиян на срочных вкладах Сбербанк ранее фиксировал в сентябре 2020 года (минус $441,8 млн), в марте (минус $635,6 млн) и в июне (минус $509,7 млн) этого года.

В целом оттока валютных средств физических лиц в Сбербанке нет, сказал РБК представитель кредитной организации. «Мы видим переток между срочными и счетами до востребования. Переток средств на текущие и сберегательные счета – глобальный тренд как в рублях, так и в валюте», – подчеркнул он.