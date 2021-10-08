Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear

Freedom Finance Europe получила прямое членство в ведущем международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Приемная комиссия одобрила заявку 4 октября. Членство позволит компании расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов Freedom Finance Europe на рынках Европы, Великобритании и США.

«Прохождение всех необходимых процедур для получения прямого членства в Euroclear заняло больше девяти месяцев. Это дополнительные гарантии надежности для наших клиентов и важный шаг на пути глобальной экспансии холдинга», — отмечает исполнительный директор Freedom Finance Europe Евгений Тяпкин.

Международная расчетная система Euroclear существует с 1968 года. Активы, хранящиеся в депозитарии, на сегодняшний день оцениваются в 32,8 трлн евро. Сумма сделок с ценными бумагами, которые Euroclear совершает для своих клиентов, составляет более 897 трлн в евро в год.

Freedom Finance Europe Ltd — европейская дочка Freedom Holding Corp. Российская часть холдинга — инвестиционная компания «Фридом Финанс».

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