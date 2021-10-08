Как россияне отреагировали на падение Facebook

Люди занялись делами, которые откладывали, общались с родными и хотели бы получить компенсацию от Цукерберга.

Сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram в начале недели заставил нервничать 72% россиян. По результатам опроса (есть у SIA.RU), проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и агентством A2:Research, каждый четвертый (24%) испытал сильный стресс из-за недоступности соцсетей. Проблем в работе сервисов не заметили только 5% россиян.

По мнению консультанта цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолога Марины Решетниковой одной из причин такой реакции на сбой в работе популярных социальных сетей и мессенджеров 4 октября является “отзвук глобальной ситуации с пандемией”: «В этот период практически все претерпели ограничения, а многие потеряли работу. Большинство перешли работать на удаленный доступ или сменили профиль работы на онлайн. Однако в ситуации пандемии интернет и соцсети работали исправно, а здесь произошла коммуникационная изоляция, ведь люди привыкли всегда быть онлайн. Вдобавок некоторые предприниматели ведут бизнес через соцсети, что и обуславливает рост тревожности из-за неопределенности и нестабильности».

Интересно, что каждый третий 36% держал руку на пульсе событий и регулярно следил за ситуацией. Еще 46% – хотя бы раз поинтересовались в чем дело. И только 18% было все равно.

Сбой повлиял на то, как провели вечер 88% опрошенных. Чаще всего люди занимались делами, которые откладывали (35%). 23% посвятили вечер бытовым вопросам. 12% – пошли прогуляться, 10% – общались с близкими. 8% – пришлось придумывать, чем себя занять.

Почти 62% россиян теперь обеспокоены потенциальной возможностью полного отключения социальных сетей и мессенджеров. Если бы это произошло, 35% россиян считают, что в таком случае их жизнь изменилась бы в лучшую сторону. Еще 64% уверены, что стало бы хуже – сложнее общаться с людьми.

Каждый второй (58%) опрошенный признался в том, что проблемы в работе популярных соц сетей и мессенджеров нанесли им материальный ущерб, еще 21% – моральный. Оставшиеся 21% это никак не затронуло. Так, у 21% из тех, кто понес убытки – остановились продажи, 10% – потеряли на акциях, у 11% – не состоялся эфир или трансляция, еще 15% понесли материальный ущерб другого рода.

72% опрошенных россиян считают, что было бы неплохо, если бы Марк Цукерберг теперь как-то компенсировал им сбой в работе принадлежащих ему компаний. Еще 18% просто хотят, чтоб соц сети и мессенджеры работали без сбоев. И только 10% ничего не нужно.