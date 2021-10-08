Семь приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов реализуют в Иркутской области

Все они связаны с глубокой переработкой древесины, рассказали SIA.RU в администрации области.

Заявленный объем инвестиций в данные проекты составляет 59,5 млрд рублей, на новых производствах будет создано 1600-1700 рабочих мест.

К настоящему времени рассмотрено восемь заявленных возможных инвестпроектов. Шесть из них рекомендовано признать приоритетными, два направлены на доработку.

В Иркутской области уже реализовано четыре приоритетных инвестиционных проекта в сфере освоения лесов с общим объемом инвестиций около 51,5 млрд рублей.

Создано больше 1,5 тысяч рабочих мест. Увеличен объем целлюлозно-бумажной продукции, пиломатериалов, топливных гранул. Кроме того, результатом запуска новых производств стало снижение почти в два раза вывоза из региона за рубеж круглой необработанной древесины и увеличение больше чем в 3,5 раза экспорта пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью.