Около 180 тысяч саженцев сосны высадила компания En+ Group в Тулунском районе

ООО «Компания «Востсибугль» (входит в Еn+ Group) завершила работы по комплексному лесовосстановлению на территории общей площадью 43,5 га, расположенной в Тулунском районе Иркутской области.

Лесовосстановительные мероприятия проводились в наиболее благоприятный для высадки саженцев период – весной и осенью. В качестве посадочного материалы была выбрана сосна обыкновенная, которая рекомендована при создании массивных насаждений и считается наименее требовательной к почвенному плодородию. Так, в мае этого года на участке площадью 36,6 га компанией было высажено 146,4 тыс. молодых сосен, возраст каждого деревца составил два года, а высота - 10 см. Согласно проекту лесовосстановления на один гектар приходилось до четырех тысяч саженцев.

В осенний период по соседству с первым участком было высажено еще 27,6 тыс. молодых деревьев с аналогичными параметрами, площадь будущего соснового бора составила около семи гектаров. До мая 2022 года компания «Востсибголь», в случаи необходимости, проведет дополнительную посадку лесных культур в местах не прижившихся саженцев.

Рекультивация земель после проведения горных работ проводится угольщиками ежегодно. Так, за последние 20 лет было восстановлено более четырех тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Для Востсибугля, как и других предприятий En+ Group, забота об экологии и улучшении условий окружающей среды - не только следование требованиям природоохранного законодательства, но и один из главных принципов политики компании, заложенных в свое время промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Компания «Востсибуголь» уделяет большое внимание природоохранным мероприятиям и восстановление земель – одна из главных задач всего технологического комплекса. Мы стараемся возвращать в оборот площади большие, чем задействуем ежегодно в производственном процессе. При этом восстановление проводим не только участков после горной выработки, но и других, нуждающихся в рекультивации, на территории всей Иркутской области. Так в этом году нам был определен участок в Тулунском районе, пострадавший от лесных пожаров.

О Компании «Востсибуголь»

КВСУ – крупнейший производитель угля в Восточной Сибири; управляет угольными разрезами в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Тыва, обогатительной фабрикой и рудоремонтным заводом, а также ведет освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье. Средний годовой объем добычи угля КВСУ составляет 14 млн. тонн. Запасы угля компании превышают 1,2 млрд. тонн.