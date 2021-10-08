Уголовное дело завели из-за нарушений при реализации нацпроекта в Иркутской области

Прокуратура Куйтунского района Иркутской области установила, что в 2019 году между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Куйтунский район» и коммерческой организацией в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада.

В 2020 году были приняты и оплачены заказчиком строительные работы на сумму более 89 млн рублей. Однако в ходе проверки выявили, что акт приемки объекта завершенного строительства подписан до фактического окончания подрядных работ и до получения положительного заключения региональной службы государственного строительного надзора.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.