Иркутская нефтяная компания и Газпром проработают проект по добыче лития на Ковыктинском месторождении

В рамках Петербургского международного газового форума — 2021 ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и ПАО «Газпром» подписали Меморандум о намерениях.

Согласно документу, стороны заинтересованы в реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.

В свою очередь, ИНК располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения «Газпрома».

Ковыктинское месторождение— крупнейшее на Востоке России. Извлекаемые запасы газа — 1,8 трлн куб. м. Лицензия на пользование недрами месторождения принадлежит «Газпрому». Месторождение является опорным для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

ООО «Иркутская нефтяная компания»– один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году. Основные бенефициары – Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов и член совета директоров Марина Седых. Группа компаний ведет геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В группе компаний работает 10 тысяч человек.