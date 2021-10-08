Территория спасения: более 8 тысяч человек вылечили от COVID-19 в «Центрах помощи и спасения»

Эпидемиологическая ситуация вновь обостряется: цифры коронавирусной статистики идут вверх, больницы переполнены, а лечебные заведения вновь перепрофилируют. Братская студия телевидения рассказывает, как защититься от болезни во время очередной волны COVID-19 и как в этом помогают «Центры помощи и спасения». Год назад их построили специально для лечения больных коронавирусом по инициативе мецената и основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски.

В «Центрах помощи и спасения» уже вылечили более 8000 человек. Однако, отмечают специалисты, болезнь стала развиваться стремительнее, а значит расслабляться нельзя. Медики рекомендуют не бывать в людных местах, следить за состоянием здоровья и, если нет противопоказаний, сделать прививку.

Праздничный повод, хорошее настроение и неожиданный поворот событий. Наталья Владимировна ездила на свадьбу внука, вернулась домой с положительными эмоциями и плохим самочувствием. Не придала этому значения. Температура хоть и держалась стабильно, была небольшой. Женщина сама назначила антибиотик и начала лечение. Через четыре дня стало настолько плохо, что вызвала скорую. Оказалась в стационаре — в «Центре помощи и спасения».

Наталья Пономарёва, пациент «Медицинского центра помощи и спасения», г. Краснотурьинск:

«У меня такая благодарность к медперсоналу, ко всем. Начиная от Александра Васильевича, заканчивая санитарками, медбратьями, медсёcтрами. Они меня вытащили с того света буквально. Это хорошая аппаратура и, главное, внимание. Они нас не оставляют ни на минуту. Я прошла две реанимации, и они каждую минуту за нами смотрели».

Александр Аншевиц, заведующий «Медицинским центром помощи и спасения», г. Краснотурьинск, подтверждает, что поток пациентов увеличился:

«Безусловно стало больше тяжёлых кислородозависимых. РУСАЛ нас не забывает — недавно было приобретено два дефибриллятора высокого класса. А в остальном всего хватает».

Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам, председатель городского оперштаба по коронавирусу:

«Мы очень переживаем за тяжесть течения очередной волны коронавирусной инфекции, за количество летальных исходов. Потому что, к сожалению, каждая новая волна не делает вирус менее боеспособным, а, наоборот, он становится более агрессивным и несёт за собой более весомые последствия для здоровья человека. Поэтому вакцинироваться нужно и буквально сегодня».