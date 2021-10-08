На 24% больше туристов посетили Прибайкальский национальный парк в летний сезон 2021 года

C мая по сентябрь 2021года разрешения оформили более 87 тысяч человек, из них 49 тысяч – это жители Иркутской области, почти 38 тысяч – гости из других регионов России и иностранцы. 98% разрешений было оформлено онлайн. Такие данные были озвучены на пресс-конференции по подведению итогов летнего туристического сезона.

Самые популярные маршруты Прибайкальского национального парка расположены в Ольхонском кластере. Предпочтения туристов летом 2021 года не отличались от тенденций посещения, сложившихся в предыдущие годы. В тройку наиболее востребованных мест входят «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон», «Тажеранские степи».

По-прежнему популярны также маршруты Голоустненского кластера: «Бакланий камень -Бугульдейка», «Сухое озеро», «Листвянка – Большое Голоустное» (Большая Байкальская тропа-1).