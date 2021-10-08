Число участников конкурса «Лучший частный инвестор» превысило 20 тысяч

Это абсолютный рекорд за все время проведения конкурса с 2003 года.

ЛЧИ стартовал 16 сентября 2021 года и продлится до 19:00 16 декабря 2021 года. Конкурс демонстрирует результаты, которых могут достичь частные инвесторы, используя инструменты фондового, срочного и валютного рынков. Информация о заключенных сделках и результатах инвесторов публикуется в режиме онлайн в свободном доступе. Любой начинающий частный инвестор сможет отслеживать и анализировать сделки участников.

Суммарный оборот по сделкам участников по состоянию на 8 октября 2021 года составил 461 млрд рублей, подано более 3 млн торговых заявок, заключено более 2 млн сделок. Среднедневной оборот участников составил 28,8 млрд рублей. Суммарное сальдо по всем участникам положительно – конкурсанты в сумме заработали 123 млн рублей. При этом 427 участников имеют активы на сумму более 3 млн рублей.

Большинство участников ЛЧИ 2021 – 12,6 тыс. человек – торгуют через брокера «Тинькофф Банк». На втором месте ВТБ – более 5 тыс. участников, на третьем – «Открытие Брокер» – 1,3 тыс. участников.

Победителем конкурса станет участник, показавший максимальную доходность операций при управлении собственным капиталом за период проведения конкурса.