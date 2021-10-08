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Работу бара приостановили в Иркутске из-за нарушений по COVID-19

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Судебные приставы опечатали бар на бульваре Постышева в г. Иркутске. Было установлено, что в баре осуществлялась деятельность после 23 часов, что является нарушением правил, введенных на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией.

Кировский районный суд г. Иркутска признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Работа заведения приостановлена на пять суток.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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