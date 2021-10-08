Первые объекты по «гаражной амнистии» оформлены в Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в собственность граждан 11 гаражей и 3 земельных участка под гаражами. Процедура прошла в упрощенном порядке в рамках закона о «гаражной амнистии», который вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Так, в собственность граждан оформлены 3 гаража в Иркутске, 3 гаража и 3 земельных участка в Саянске, 3 гаража в Ангарске, 1 гараж в Усть-Илимске и 1 гараж в Тулуне.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» (Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») разработан при участии Росреестра. Документ предусматривает упрощенный порядок оформления в собственность гаражей и бесплатного предоставления земельных участков под ними.

«Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного самоуправления. Чтобы запустить процедуру «гаражной амнистии», владельцу объекта следует обратиться в орган власти, в чьем распоряжении находится земля под гаражом. К заявлению о предоставлении участка нужно будет приложить любой документ, подтверждающий факт владения объектом», - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Если по заявлению будет принято положительное решение, администрация самостоятельно от лица владельца подаст в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок и гараж. В этом случае владельцу объекта не придется платить госпошлину. После проведения процедуры собственник получит выписки из Единого государственного реестра недвижимости, которыми подтверждается право на гараж и землю под ним.

Воспользоваться законом можно в том случае, если объект гаражного назначения возведен до 30 декабря 2004 года, является капитальным (имеет капитальный фундамент) и не признан самовольной постройкой.

Не попадают под действие «гаражной амнистии» подземные паркинги в многоэтажных домах и офисных комплексах, «ракушки», самовольные постройки и гаражи, возведенные после 2004 года.

Закон о «гаражной амнистии» будет действовать до 1 сентября 2026 года.