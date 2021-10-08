В Иркутске арестован начальник отдела полиции по подозрению в получении крупной взятки

СК России по Иркутской области предъявил обвинение начальнику отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По версии следствия, начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопроса о переквалификации статей по уголовному делу в отношении сожительницы взяткодателя.

7 октября следователями СК при содействии сотрудников УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области начальник отдела полиции был задержан на рабочем месте.

Следователи устанавливают аналогичные факты преступной деятельности обвиняемого.

Расследование уголовного дела продолжается.