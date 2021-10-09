Работник завода в Шелехове отдал мошенникам 800 тысяч рублей, взятые в кредит

Заявление в полицию накануне написал 50-летний работник завода в городе Шелехове Иркутской области, который стал жертвой мошенников – он отдал им 800 тысяч рублей, взятые в кредит, сообщает ГУ МВД России по Приангарью.

Мужчина сообщил, что ему позвонил человек, который представился майором полиции и сказал, что на имя шелеховчанина мошенники оформили кредит. Информацию о преступной схеме подтвердил и лжесотрудник банка, позвонивший позже с другого номера.

«Чтобы погасить имеющийся кредит, жертве предложили оформить новый, после чего, не давая времени на раздумья, начали присылать сообщениями от банка. Мужчину не насторожило, что письма о задолженности приходили с незнакомого номера, и, идя на поводу у злоумышленников, он получил кредит и перевел деньги на банковскую карту», – отмечают правоохранители.