Пятнадцатилетний подросток умер в Братске, надышавшись газом из баллона

Следователи регионального управления СКР сообщили о смерти 15-летнего мальчика в городе Братске Иркутской области, который скончался после того как надышался газом из баллона.

«По версии следствия, 8 октября несовершеннолетняя девочка украла из магазина два баллона с газом хозяйственно-бытового назначения, после чего передала их своему знакомому. Отойдя в сторону, юноша стал вдыхать пары газа из баллона, а девочка тем временем ушла обратно в магазин. Вернувшись, она увидела его лежавшим на земле без признаков жизни», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», допрашиваются свидетели и родители погибшего. Расследование продолжается.

С начала 2021 года после вдыхания газа из баллонов в Приангарье погибли четверо несовершеннолетних. Установлено, что они вдыхали газ с целью токсикомании.