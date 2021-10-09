Инструктора по дайвингу обвинили в смерти мужчины в Листвянке

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило, что инструктору по дайвингу предъявлено обвинение в смерти мужчины при погружении в Байкал.

По версии следствия, летом 2020 года к инструктору по дайвингу обратился местный житель с просьбой воспользоваться услугами по подводному погружению в озеро. Мужчина и его знакомая приехали в Листвянку, получили от сотрудника спортивного центра необходимое снаряжение и приготовились погружаться в воду. Люди были новичками и ранее не занимались таким плаванием.

Инструктор провел краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении. При их выполнении под водой у девушки началась паника, и она вернулась на берег. «Инструктор проигнорировал важные факторы при подводном погружении, зная, что поверхность воды не спокойная, а также плохие условия видимости он продолжил погружение с мужчиной на глубину более 12 метров, что запрещено для людей без специальной подготовки. Спустя некоторое время 28-летний мужчина погиб в результате баротравмы легких», – говорится в сообщении.

Установлено, что спортсмен для экономии своего времени и по прочим причинам не провел с клиентами центра должный инструктаж по технике безопасности, не проверил состояние здоровья людей.

Инструктору предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.