Авиакомпания «СиЛА» приостановила выполнение местных рейсов в двух регионах Сибири

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), один из главных авиаперевозчиков на внутрирегиональных рейсах в Сибири, прекратила выполнение местных рейсов в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора авиакомпании Александра Гениевского.

«Посадочные площадки в Томской области и на Горном Алтае приостановили работу, поэтому мы не летаем», – пояснил Гениевский.

Авиаузлы прекратили работу после вступления в силу постановления правительства РФ, ужесточающего требования безопасности к небольшим аэропортам.

По словам гендиректора аэропорта в Горно-Алтайске Сергея Круглова, на приведение небольшого аэропорта в соответствие с новыми требованиями нужно 20-25 млн рублей, которых нет у организации. Специалист уверен, что скоро с похожими проблемами столкнутся аэропорты и в других регионах страны.