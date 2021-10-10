Новую школу на замену переполненной и изношенной на 100% построят в Слюдянке к 2022 году

Строительство новой школы в Слюдянке на 725 мест планируют завершить к 2022 году, в настоящее время объект готов на 45%, ведутся работы по бетонированию каркаса, сообщает правительство Иркутской области.

Старая школа, в которой сейчас занимаются дети, переполнена – она рассчитана на 220 человек, а учатся в ней 528 детей. Кроме того, зданию в текущем году исполнилось 75 лет, оно изношено на 100%.

Стройка нового учебного заведения началась в августе 2019 года. Средства выделяются по областной госпрограмме «Развитие образования» на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования составляет 821,7 млн рублей.