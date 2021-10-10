Парк построят на берегу Байкала за 25 млн рублей в Приангарье к 2023 году

Парк «Железнодорожник» построят на берегу Байкала в Слюдянском районе Иркутской области за 25 млн рублей к 2023 году, сообщает региональное правительство.

«Проектом предусмотрены аллеи, дорожки, детская и спортивные площадки, игровые и спортивные комплексы, озеленение, освещение. Комплексное благоустройство общественной территории будет выполняться поэтапно в течение трех лет путем привлечения средств из разных источников», – отмечают власти.

Сейчас в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершается первый этап по благоустройству центрального бульвара. На 2022 год запланировано приведение в порядок территории у озера, в 2023 – оборудование эстрадной площадки.