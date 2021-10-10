В Куйтунском районе осудят мать ребенка, который пошел один купаться в озере и утонул

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило 34-летнюю мать 8-летнего мальчика в оставлении своего ребенка в опасности – она отпустила сына одного купаться в озере, где он утонул, сообщается на сайте ведомства.

Это произошло в июле текущего года. В селе Чеботариха Куйтунского района мальчик ушел купаться вечером, после чего домой не вернулся. На берегу были обнаружены вещи ребенка. Утром его тело нашли в воде с признаками утопления.

«Следователи СК выяснили, что женщина оставила сына без внимания, сама тем временем находилась в гостях. На допросе она призналась в своей небрежности по отношению к ребёнку, раскаялась», – говорится в сообщении.

Женщине грозит до 1 года лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.