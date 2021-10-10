Образованные из-за большого турпотока овраги рекультивируют на Ольхоне к 2022 году

Овраги на мысе Бурхан озера Байкал, представляющие опасность для передвижения туристов и образованные по их же вине, планируют рекультивировать в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова.

«По рекультивации [оврагов] пишется целая программа. В следующем году мы планируем сделать рекультивационно-укрепительные работы, чтобы дальнейшего разрушения не было. Сейчас научные сотрудники прорабатывают вопрос с археологами, потому что эта местность - памятник археологического наследия. Есть договоренность с Дорожной службой [Иркутской области], подписано соглашение о выделении нам крупных камней», – пояснил собеседник агентства.

Эрозия почвы и образование оврагов начались из-за большого турпотока на мысе. Проект рекультивации будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Работы начнутся после получения положительного заключения. Для реализации проекта «Заповедное Прибайкалье» привлечет волонтеров и найдет спонсоров.